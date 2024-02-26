انطلاق ثاني جلسات الحوار الاقتصادي بمناقشة "المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير"

كتب- عمرو صالح

انطلقت ثاني الجلسات المتخصصة للحوار الإقتصادي والتي تناقش "المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير" ضمن لجان الصناعة و الزراعة و السياحة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد.

ويشارك في الجلسات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك في إطار الوقوف على أرض صلبة تجاه المعوقات التي تواجه كلا القطاعين والخروج بتوصيات من شأنها تنعشهما.

وكان الحوار الإقتصادي قد انطلق صباح اليوم الإثنين بمقر الأكاديمية للتدريب وناقشت أولى جلساته السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين .

ومن المقرر أن يستمر الحوار الإقتصادي حتى الخميس 29 فبراير.



اقرأ أيضا:

لتضخم وغلاء الأسعار.. أبرز ملفات الحوار الاقتصادي في أولى جلساته اليوم



