أمطار ورياح وشبورة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 27 فبراير 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة أن يسود غداً طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وتشهد الأحوال الجوية غدًا، فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، تأثر الطقس، بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والصعيد، على فترات متقطعة.

وتابعت، أن الظواهر الجوية، تشمل، شبورة مائية تبدأ من الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.