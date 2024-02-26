قرارات عاجلة من رئيس "الغرف السياحية" بشأن إجراء الانتخابات



كتب- محمد أبو بكر:

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم، أنه بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، فقد قرر المجلس البدء فورًا في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة المشار إليها، وذلك فيما يتعلق بعقد عموميات الغرف، استعدادًا لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، بعد إكمال وصدور القرارات التي تنص عليها اللائحة.

وأوضح "الوصيف"، وفق بيان، الإثنين، أن قرار المجلس شمل تكليف رؤساء الغرف الخمسة بإصدار قرارات لتشكيل لجان تنظيم للجدول العام للغرف، وإعداد جدول يحتوي على المنشآت المؤهلة للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية، وفي عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 20 من اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى ضرورة عرض أسماء المنشآت المؤهلة للمشاركة في الجمعية العمومية، وإمكانية التصويت أو الترشح في الانتخابات.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، قد قرر تشكيل لجنة خاصة للنظر في الاعتراضات التي تقدم بها ذوو الشأن، وذلك استنادًا إلى ما جاء في المادة 21 من اللائحة التنفيذية.