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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات بالتعاون مع أجهزة الدولة

06:14 م الإثنين 26 فبراير 2024

قــوات الدفـاع الشعبي والعسكري

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كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين بمحافظتي بورسعيد وبنى سويف للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات بهدف تنفيذ محاكاة للتعامل مع عدد من الأزمات والكوارث الطارئة وفقاً لما تملكه كل محافظة من إمكانيات ومعدات وقوى بشرية.

وخلال المشروعين تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات والعناصر الإدارية للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة، كما تم تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات والعدائيات.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بجامعة السويس لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الشباب وما تقوم به الدولة من جهود في مختلف القطاعات، وإختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم.

قوات الدفاع الشعبي قوات الدفاع الشعبي والعسكري إصطفاف المعدات والمركبات عناصر التأمين لمجابهة التهديدات

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