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الفريق أسامة عسكر يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة بالمنطقة المركزية العسكرية

06:12 م الإثنين 26 فبراير 2024

الفريق أسامة عسكر

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كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر تنفيذه لعدة أيام، والذي يأتي في إطارخطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بعرض التقارير والقرارات المتخدة، وإجراءات تنظيم التعاون بين كافة الوحدات المشاركة فى تنفيذ المشروع من مختلف التخصصات , وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عددمن المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المشروع، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الإهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والإرتقاء بإمكاناتها وقدراتهالتنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة وإقتدار.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة .

الفريق أسامة عسكر مشروع مراكز القيادة بالمنطقة المركزية المنطقة المركزية العسكرية رئيس أركان حرب القوات المسلحة تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

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