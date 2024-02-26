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وزيرة الثقافة تلتقي الدكتور خالد داغر وتشكره على فترة رئاسته لدار الأوبرا

05:36 م الإثنين 26 فبراير 2024

الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر

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كتب- محمد شاكر:

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور خالد داغر، الرئيس السابق لدار الأوبرا المصرية، ووجهت له الشكر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسؤولية رئاسة الدار.

وأهدت له الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، درع الوزارة، وتمنت له التوفيق والنجاح في المرحلة المُقبلة.

من جانبه، وجه الدكتور خالد داغر، الشكر لوزيرة الثقافة، على ما قدمته من دعم له خلال فترة رئاسته لدار الأوبرا.

يُذكر أن الدكتور خالد داغر، تولى رئاسة دار الأوبرا المصرية، خلال فترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2024، تولى رئاسة البيت الفني لدار الأوبرا، وعمل أستاذًا بالكونسرفتوار.

حصل على الماجستير في الفنون عام 2003، ثم حصل على الدكتوراة في الفنون عام 2007، ومع حلول عام 2009 بدأ داغر تنفيذ الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية.

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الدكتور خالد داغر الرئيس السابق لدار الأوبرا درع وزارة الثقافة لخالد داغر

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