رئيس "بندة" السعودية: المجموعة تدرس التوسع بافتتاح 6 فروع في القاهرة الكبرى

كتب- محمد سامي:

قال بندر طلعت حمودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة بندة السعودية، إن السوق المصرية سوق واعدة بالفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المجموعة استطاعت خلال العام الماضي تحقيق مبيعات بلغت نحو مليار جنيه، وتستهدف زيادتها بنحو 20% بنهاية العام الحالي.

وأضاف حمودة أن المجموعة تدرس حاليًّا التوسع في افتتاح 6 فروع أخرى في منطقة القاهرة الكبرى.

وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة "بندة" السعودية: حجم مبيعاتنا تجاوز المليار جنيه العام الماضي، ونستهدف استثمارات جديدة العام الجاري بنحو 150 مليون جنيه.

واستكمل رئيس مجلس إدارة مجموعة "بندة": لدينا 8 أفرع لهايبر "بندة" داخل مصر، كما يجري دراسة افتتاح 6 أفرع جديدة على مدار السنوات المقبلة، ويعمل لدينا نحو 1000 موظف.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، فرع مجموعة بندة السعودية، في منطقة المعادي، اليوم الإثنين، والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع؛ بحجم استثمارات 150 مليون جنيه، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة و300 غير مباشرة، ويتيح الفرع نحو 10 آلاف سلعة، ويقدم عروضًا وتخفيضات، بجانب المشاركة في معارض أهلًا رمضان .

وتعد شركة "بندة" التابعة لشركة "صافولا"، من كبرى متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، ولديها 185 فرعًا، وتقدم خدماتها لنحو 300 مليون زائر، ودخلت السوق المصرية في 2016 ولها نحو 8 فروع توجد في مناطق (السادس من أكتوبر- مدينة نصر- العبور- قها- القاهرة الجديدة- أسيوط)، بحجم استثمارات يتعدى المليار جنيه.