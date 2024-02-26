بعد انخفاض "الصويا".. "القصابين" تكشف مصير أسعار اللحوم قبل وخلال شهر رمضان

كتب- عمرو صالح:

شهدت أسعار فول الصويا والذرة انخفاضًا خلال الساعات الماضية؛ بالتزامن مع الإعلان عن صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، وستمنح مصر 35 مليار دولار مقسمة على دفعتَين؛ الأولى ستتم في أسبوع بقيمة 15 مليار دولار، والثانية خلال شهرين من الدفعة الأولى بقيمة 20 مليار دولار.

وكشف مصطفى محمد وهبة، عضو شعبة القصابين، أسعار اللحوم المتوقعة خلال الأيام المقبلة؛ خصوصًا مع ترقب استمرار انخفاض أسعار الأعلاف والإفراج عن كميات كبيرة من اللحوم المخزنة بالموانئ.

وقال مصطفى وهبة، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن جميع الأسواق شهدت توافر العملة الدولارية؛ مما انعكس بانخفاض في أسعار السلع والمنتجات، والتي كان من بينها فول الصويا وبعض الأعلاف؛ والتي من شأنها أن تؤثر على أسعار اللحوم، موضحًا أنه من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم تراجعًا لتصل إلى معدلاتها المناسبة، 350 جنيهًا للكيلو، بمنتصف شهر رمضان الكريم، على أن يكون الانخفاض بشكل تدريجي.

وتابع عضو شعبة القصابين: تراجع أسعار الأعلاف بالأسواق إضافة إلى الإفراج عن اللحوم المخزنة بالموانئ، سيسهم في انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق، إضافة إلى أن الإقبال الشرائي للمواطنين خلال النصف الثاني من شهر رمضان يرتكز على المقبلات والحلويات وبسكوتات العيد؛ الأمر الذي يخفض من نسبة الإقبال على اللحوم.

اقرأ أيضًا:

بعد صفقة "رأس الحكمة".. "الزراعة" تكشف موعد تراجع أسعار الأعلاف