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فيديو من داخل شواطئ رأس جميلة.. 13 صورة تشرح أهمية الموقع

03:38 م الإثنين 26 فبراير 2024
فيديو من داخل شواطئ رأس جميلة.. 13 صورة تشرح أهمية الموقع

مشروع رأس جميلة

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كتب- محمد نصار:

ما زلنا في خضم الحديث عن صفقة مدينة رأس الحكمة الجديدة التي وصفتها الحكومة المصرية بأكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، حتى برز الحديث عن أخرى مطلة على البحر الأحمر تعرف باسم "رأس جميلة".

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