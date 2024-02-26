فيديو من داخل شواطئ رأس جميلة.. 13 صورة تشرح أهمية الموقع

كتب- محمد نصار:

ما زلنا في خضم الحديث عن صفقة مدينة رأس الحكمة الجديدة التي وصفتها الحكومة المصرية بأكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، حتى برز الحديث عن أخرى مطلة على البحر الأحمر تعرف باسم "رأس جميلة".