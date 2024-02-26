معهد بحوث وقاية النباتات يكشف آثار الآفات الغازية على المحاصيل

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن الآفات الغازية عابرة للحدود، تنتشر بشكل سريع، و تهدد النباتات والمحاصيل الزراعية وتسبب آثارًا سلبية على البيئة والاقتصاد المحلي، وتشكل تهديدا للأمن الغذائي لما تسببه من آثارًا سلبية على الناتج القومي من المحاصيل الزراعية، وأن وقاية النباتات يلعب دورًا حاسمًا في تطوير استراتيجيات إدارة الآفات الغازية من خلال الرصد المستمر والتشخيص المبكر والتدخل الفعال بتحليل نشاط الآفات وفهم سلوكها وتطورها و تطوير تقنيات فعالة للتحكم فيها.

وأوضح خلال كلمته بندوة "إدارة الآفات الغازية وتكيفها مع تغير المناخ" التي نظمها المعهد، أن إدارة الآفات الغازية تمثل تحديًا عالميًا يتطلب التعاون بين الدول والمؤسسات البحثية والمزارعين من خلال تعزيز التوعية وتبادل المعرفة وبناء القدرات في مجال إدارة الآفات، لتقليل الخسائر في المحاصيل وتكاليف المكافحة التي تؤدي إلى ارتفاع باهظ في تكاليف إنتاج الغذاء والأعلاف

وكان معهد بحوث وقاية النباتات قد نظم ندوة عن " إدارة الآفات الغازية وتكيفها مع تغير المناخ" وحاضر فيها الدكتور نادر البدري مسؤول الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري ومسؤول لجنة المعايير الدولية عن الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والدكتور أحمد عبد الوهاب الباحث بمعهد بحوث وقاية النباتات.

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