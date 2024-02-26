وظائف مترو الأنفاق 2024.. الخط الثالث يطلب موظفين لبيع التذاكر

كتب- محمد نصار:

بدأت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو"، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، في تلقي طلبات شغل عدد من الوظائف الجديدة بعدد من المحطات.

ونشرت الشركة، إعلانًا تطلب فيه موظفين لبيع تذاكر بالمحطات القريبة من مناطق بولاق الدكرور وجامعة القاهرة والتوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية، للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الثالث للمترو.

وحددت الشركة، رابط التقديم على الوظائف المتاحة، من هنا.

خطوات التقديم

1- الدخول على رابط الشركة.

2- تسجيل البيانات التالية (الاسم بالكامل - الموبايل - البريد الإلكتروني - السن - المؤهل الدراسي - المحافظة - المنطقة - العنوان بالتفصيل).

3- تسجيل الخبرات السابقة وذكر هل يوجد خبرة في المبيعات أم لا؟.

4- التأكد من استيفاء جميع المتطلبات والضغط على "إرسال طلب".

واشترطت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم على 40 سنة.