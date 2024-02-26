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بدء أولى جلسات الحوار الاقتصادي بحضور ممثلي الحكومة وعدد من الخبراء والمتخصصين

01:28 م الإثنين 26 فبراير 2024
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    الحوار الوطني
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    الحوار الوطني
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    الحوار الوطني
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    الحوار الوطني
  • عرض 7 صورة
    الحوار الوطني
  • عرض 7 صورة
    الحوار الوطني
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    الحوار الوطني
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كتب- عمرو صالح:

بدأت منذ قليل أولى جلسات الحوار الإقتصادي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد والتي تناقش مشكلات التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة و العدالة الاجتماعية والخروج منها بتوصيات سريعة قابلة للتنفيذ .

ويشارك في جلسات الحوار الإقتصادي ممثلي الحكومة والوزارات المعنية وخبراء ومتخصصين وذلك لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة التي تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطن البسيط ومحدودي الدخل .

جدير بالذكر أن جلسات الحوار الإقتصادي التي بدأت اليوم لمناقشة القضايا الاقتصادية ستستمر حتى الخميس المقبل وذلك وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للحوار الوطني .

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الأكاديمية الوطنية للتدريب جلسات الحوار الاقتصادي مدينة الشيخ زايد

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