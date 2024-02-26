بانتظار "إعلام وراثة".. "العمل" لـ"مصراوي": إعانات ضحايا منشأة القناطر جاهزة للصرف

كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن وزير العمل قرر صرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر والواقعة شمال محافظة الجيزة، بواقع 200 الف جنيه لكل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.

أضاف "خضر"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الإعانات جاهزة للصرف ابتداءً من الآن، وسيتم صرفها فور وصول أهالي الضحايا بشهادة "إعلام وراثة" وتقديمها.

وأوضح المستشار الإعلامي، أن قرار صرف الوزير للإعانات غير المنتظمة لحادث غرق منشأة القناطر؛ جاء نتيجة استحداث وزير العمل بندًا خاصًا بالحوادث، يتضمن صرف مبلغ قدره 200 ألف جنيه في الحالات التي تؤدي إلى الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي.

وكان "مصراوي"، نشر تفاصيل استحداث وزارة العمل بند مواجهة الحوادث للعمالة غير المنتظمة، فور إقراره من وزير العمل.

بـ200 ألف جنيه| العمل تستحدث بنداً لمواجهة حوادث العمالة غير المنتظمة.. ما شروطه؟

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن وزير العمل أمر فور وقوع الحادث، إدارة العمالة غير المنتظمة ومديرية عمل الجيزة، بالحصول على قائمة كاملة بأسماء الضحايا من الشركة المقاولة التي يعملون بها بنظام اليومية، وقد تبين أن هؤلاء العمال، الذين بلغ عددهم 15، ينتمون إلى محافظات كفر الشيخ، والجيزة، والفيوم، وقد فارق 10 منهم الحياة، في حين أُصيب 5 آخرون في هذا الحادث الأليم.