وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تراجع حاليا قوانين حماية المستهلك

كتب- نشأت علي:

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، وأن التعديل المقدم حاليا الهدف منه ضبط الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، أكد أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل، مقترحا إضافة فقرة للمادة المعدلة بأن تؤؤل المواد التي يتم ضبها بغرض الاحتكار وعرضها في منافذ الدولة لصالح المواطنين.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن النص الحالي أكثر شمولا، كما أنه هناك تنظيم تشريعي بأين أيلولة أمي مصادرات لصالح الخزانة العامة للدولة.

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