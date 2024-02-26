هل صيام الأطفال في رمضان يضرهم؟.. استشاري أطفال وتغذية توضح

كتب- عمر صبري:

أوضحت خديجة عليان، استشاري طب وتغذية الأطفال بمعهد الدراسات الطبية والبحوث الإكلينيكية المركز القومي للبحوث، كيفية ممارسة الأطفال عبادةَ الصوم رغم المشقة التي تواجههم.

وأجابت عليان عن سؤال "هل هناك أضرار للصيام؟" بقولها إن الصيام قد يؤدي إلى الإرهاق والتعب وقلة التركيز؛ خصوصًا إذا كان الطفل ضعيف البنية وعند إهمال وجبة السحور، وقد يؤدي إلى الجفاف في حال عدم تناول الطفل كمية جيدة من الماء والخضراوات أو عند تناوله كميات كبيرة من الصوديوم ملح الطعام والأغذية المحفوظة والمعلبة والجاهزة.

ورشحت استشاري طب وتغذية الأطفال أطعمةً يفضل تجنبها أثناء شهر رمضان، وهي الأطعمة عالية الملوحة، والدهون المشبعة والطعام المقلي، والحلويات، والمعجنات والباستا.

وحذرت عليان من صيام الأطفال الذين يعانون أية أمراض حادة أو مزمنة، ويفضل عدم الصوم، وقد نسمح بالصوم الجزئي فقط إذا كانت الحالة الصحية تسمح، ويفضل استشارة الطبيب المعالج في ذلك.