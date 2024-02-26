14967 جيجاوات طاقة كهرومائية فقط.. حصاد "الطاقة المتجددة" في 2023

كتب- محمد صلاح:

أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حصاد الطاقة 2023 والمتضمن رصد مؤشرات وأنشطة الطاقة المتجددة خلال عام 2023، ويوضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، والشمسية، والرياح، والكتلة الإحيائية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، 2022، والوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بحلول عام 2030، والجاري تحديثها لعام 2040.

وتمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات؛ من أهمها ارتفاع القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 6,6 جيجاوات، بمشاركة بلغت نحو 35% من جانب القطاع الخاص الذي يعمل إلى جانب ذلك على تطوير مشروعات إضافية؛ تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 جيجاوات.

وأظهر التقرير وصولَ إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2023 إلى نحو 14967 جيجاوات/ ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 5616 جيجاوات/ ساعة، وبلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة نحو 4535 جيجاوات/ ساعة.

ويصل إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة من المشروعات القائمة إلى 25800 ج.و.س، أسهمت في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يجاوز 10700 طن ثاني أكسيد كربون، وتوفير نحو 4540 ألف طن بترول مكافئ.

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