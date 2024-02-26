وزير التموين في مرمى البرلمان| برلماني يصف المصيلحي بالفاشل.. وممثل الحكومة: مش بينام

كتب- نشأت علي:

قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن وزير التموين فاشل، وجهاز حماية المستهلك فاشل، مضيفًا: هناك حالة عربدة كبيرة في الأسواق، والأسعار كل ساعة في زيادة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأشار النائب إلى أن الكوادر الفنية في جهاز حماية المستهلك غير قادرة على التنفيذ، قائلًا: الأهم من القانون هو متابعة التنفيذ وإعادة تنظيم كوادر جهاز حماية المستهلك.

وتحفَّظ المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، على كلمة "فاشل" ووصف وزارة التموين والوزير علي المصيلحي بالفشل، قائلًا: وزارة التموين مسؤولة عن توفير السلع للمصريين بالكامل.

وتابع علاء الدين فؤاد: "وزير التموين مش بينام علشان توفير السلع للمواطنين"، مشيرًا إلى أن حجب السلع عن التداول تصرفات فردية من بعض التجار.

وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، حذف كلمة "وزير فاشل" من مضبطة الجلسة.