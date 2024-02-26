8 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 -تفاصيل

كتب- محمد فتحي:

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة 2024، بعد انتهاء الطلاب لتسجيل الاستمارات الخاصة بالامتحانات.

واجتمع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسب بيان الوزارة اليوم الإثنين، مع رؤساء المواد والمسؤولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمقر المركز بالمقطم.

ومن المقرر أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وينشر "مصراوي" في السطور التالية توجيهات وزير التربية والتعليم؛ بشأن امتحانات الثانوية العامة، وهي كالآتي:

- امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة والدرجات المخصصة لها.

- مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

- تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

- توزيع الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية على خطوات الحل، وليس على الناتج النهائي فقط.

- وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كل الإجابات المحتملة.

- الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.

- ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

- التركيز على قياس الأسئلة لنواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

يُذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، شدَّد أيضًا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة، لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائي فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كل الإجابات المحتملة.

وأكد حجازي أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة، وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضًا ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.