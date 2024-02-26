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منحة رمضان 2024.. 1300 جنيه مكافأة للعاملين بالأزهر - مستند

11:45 ص الإثنين 26 فبراير 2024

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف 1300 جنيه مكافأة للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، عدا الجامعة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الأحد 10 مارس المقبل، هلال شهر رمضان لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

كان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أعلن أن غرة شهر رمضـان 1445 فلكياً الإثنين 11 مارس 2024.

وقال عميد معهد الفلك، إنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى، فإن هلال شهر رمضـان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445 هـ الموافق 10/3/2024م (يوم الرؤية).

منحة رمضان 2024 للعاملين بالأزهر

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الدكتور أحمد الطيب مكافأة للعاملين بالأزهر منحة رمضان

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