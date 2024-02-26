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رنا رؤوف تؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب

11:35 ص الإثنين 26 فبراير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أداء رنا رؤوف أحمد علي، اليمين الدستورية عضوا بالمجلس، خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بعد أن أعلن المجلس في وقت سابق خلو مقعد النائبة أمنية رجب، عضو المجلس عن محافظة المنيا.

وتلقى مجلس النواب، إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تصعيد بديل النائبة الراحلة أمنية رجب.

وبعد أن أدت النائبة اليمين الدستورية، توجه إليها رئيس المجلس بالتهنئة، متمنيا لها التوفيق والنجاح.

مجلس النواب رنا رؤوف اليمين الدستورية أمنية رجب

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