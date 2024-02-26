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استخراج 6 جثث فقط.. أسماء ضحايا معدية منشأة القناطر - حصر كامل

11:35 ص الإثنين 26 فبراير 2024

غرق معدية

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كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة العمل، تفاصيل أسماء ضحايا حادثة غرق معدية منشأة القناطر في الجيزة.

وبحسب بيانات حصلت عليها الوزارة، من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية، تبين أنهم من محافظات كفر الشيخ والجيزة والفيوم وعددهم 15 عاملًا، لقي 10 منهم مصرعهُم، وأُصيب 5.

وجاءت أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم بالحادث على النحو التالي:

1- إيهاب محمد عبد النبي - غرق وتم استخراج الجثة.

2- عبد الرحمن ياسر فتحي - غرق.

3- سامي فؤاد عابدين - غرق وتم استخراج الجثة.

4- سيف إبراهيم هنداوي - غرق.

5- محمود إبراهيم محمود - غرق.

6- حمدي أسامة حمدي - غرق وتم استخراج الجثة.

7- أحمد عز الدين يحيى - غرق وتم استخراج الجثة.

8- محمود محمد السيد - غرق.

9- أيمن عيد السيد سلامة - غرق وتم استخراج الجثة.

10- أيمن أحمد أحمد محمود - غرق وتم استخراج الجثة.

11- أسامة رشدي محمد - تم إنقاذه.

12- إبراهيم سمير عبد المنعم - تم إنقاذه.

13- أحمد إسماعيل عبد الحميد - تم إنقاذه.

14- محمد محمود عبد التواب - تم إنقاذه.

15- محمود عبد الغني محمود - تم إنقاذه.

ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، صباح الاثنين، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة صرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألفًا لكل مُصاب.

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معدية منشأة القناطر ضحايا معدية منشأة القناطر وزارة العمل الجيزة

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