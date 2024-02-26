مواعيد مترو الأنفاق في رمضان.. مصدر يكشف تفاصيل خطة التشغيل

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مطلع بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه سيتم إعلان مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان 2024 في غضون الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الاثنين، أن إعلان المواعيد الجديدة سيكون بعد الانتهاء الرسمي منها وسيتم تطبيقها على جميع الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد المصدر، أن تطبيق هذه المواعيد سيمتد إلى ما بعد شهر رمضان المبارك ليشمل فترة عيد الفطر.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تحديد مدة مد عمل قطارات مترو الأنفاق خلال شهر رمضان بسبب طبيعة هذا الشهر وضرورة زيادة فترات التشغيل اليومية لنقل المواطنين.

كما سيتم مراعاة أوقات الذروة قبل الإفطار وقبل السحور، على أن يتم زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر للتسهيل على المواطنين في هذه الأوقات.