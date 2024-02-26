نشرة التوك شو| تواصل الرئيس السيسي مع أسرة فتاة الشروق وواقعة غرق معدية القناطر

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

التموين: كتابة الأسعار على المنتجات بداية من أول مارس المقبل

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد وزير التموين، وضع حد أقصى لسعر المنتجات المحلية بداية من أول شهر مارس المقبل، موضحا أن هناك قرارا بتحديد سقف سعري للمنتجات المحلية التي يدخل في تكوينها مكون محلي، وذلك بداية من الشهر المقبل، مع وضع الأسعار على المنتجات.

وقال عشماوي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، مساء الأحد: "الأسعار هتتكتب على المنتجات وكل نوع زي الجبنة واللبن والفول والسكر والعدس هيبقى ليه سقف سعري".

وأفاد مساعد أول وزير التموين، بأنه تم التوافق بين المنتجين والتجار على تدوين السعر الملزم للأصناف السبع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي وتطبيق الحد السعري وأي مخالفة لتلك الأسعار سيتم محاسبة البائع.

تواصل للاطمئنان على حبيبة.. أسرة فتاة الشروق توجه الشكر للرئيس السيسي

أكدت دينا إسماعيل، والدة فتاة الشروق حبيبة الشماع، أن الرئيس السيسي تواصل شخصيًا مع الأسرة، وعرض المساعدة وسفر ابنتي إلى الخارج لاستكمال علاجها.

ووجهت والدة الفتاة حبيبة فتاة الشروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج التاسعة، عبر القناة الأولى: "كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتواصله الشخصي معنا وإعلانه تقديم كافة المساعدات لابنتي حبيبة".

وأكملت: "الرئيس السيسي قال أي حاجة تحتاجها حبيبة حتى لو تسافر برة تتعالج.. كتر ألف خيره إنه اتصل بنفسه واهتم بحالة حبيبة، أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المباركة، وأطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد".

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت كشفت أول أمس، ملابسات محاولة خطف حبيبة. وقالت في بيان إن السلطات تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قفز فتاة من سيارة تاكسي بطريق السويس في القاهرة.

عمرو أديب: لو الفرخة وصلت 75 جنيه هنتصور معاها سيلفي وندعي لمدبولي

أفاد الإعلامي عمرو أديب بأن هناك ترقب في أوساط التجار لما ستسفر عنه إجراءات الحكومة المستقبلية، وذلك على خلفية الإعلان عن إبرام صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، قال أديب: "السوق اليوم يختبر مدى جدية الأخبار، فالمطلوب هو السرعة في العمل وتوفير السيولة، يجب استغلال الفرصة والتحرك بشكل فعال في السوق الآن".

كما حث الحكومة على تنفيذ سياساتها النقدية بشكل عاجل، قائلاً: "الجميع في مصر يعلم أن هناك تدفقات مالية قادمة ستساهم في تهدئة الأوضاع، يجب استغلال هذا الوضع والتحرك سريعًا لإحداث تأثير في السوق قبل العيد".

وأكد مقدم "الحكاية"، أن شعور المواطن بأثر صفقة رأس الحكمة يبدأ عند شعوره بانخفاض أسعار السلع، معلقا: "احنا في دولة الكام بكام.. اللي يهم المواطن البيضة والفرخة بكام، الفرخة تنزل لـ 75 جنيه بعد ما وصلت إلى 120 جنيه، ساعتها نتصور جمب الفرخة سيلفي وندعي للدكتور مصطفى مدبولي".

شقيقة سائق أوبر تنفي خطفه لفتاة الشروق.. وعمرو أديب: هيا ليه الشركة عاملة من بنها؟

نقلت هبة هاشم، شقيقة سائق أوبر صاحب واقعة فتاة الشروق، عن شقيقها تفاصيل الواقعة، قائلة: "شقيقي يعمل سائقًا لدى طبيب مشهور، وبعد الانتهاء من عمله يعمل لدى أوبر بسيارته الخاصة".

قالت هاشم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن حبيبة (فتاة الشروق) استقلت مع شقيقي السيارة بالقرب من مدينتي، "بعد ما تحركوا أخويا حس إن هدومه ريحتها سجائر، وطلع زجاجة معطر، فجأة البنت رمت نفسها من العربية دون سابق أنذار".

مفيش أي كلام دار بينهما وبمجرد ما حبيبة رمت نفسها من العربية توقف شقيقي لمحاولة إنقاذها، لما شاف العربيات وقفت والطريق اتعطل تردد وخاف وتحرك بالعربية، متابعة: شقيقي أبلغ شركة أوبر بالواقعة فور حدوثها

وأكملت شقيقة سائق أوبر: "زجاجة العطر تم تحليلها وأثبت التحيل خلوها من أي مواد مخدرة، محدش بيخطف حد بعربيته الخاصة، منتظرين إفاقة الفتاة لتدلي بشهادتها، حبيبة ضيعت نفسها وأخويا معاها".

أين أجهزة الإنقاذ؟.. أول تعليق من لميس الحديدي على واقعة غرق معدية القناطر

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على واقعة غرق معدية نكلة، قائلة: "حادث مُؤلم حزين بعد غرق معدية محملة 13 شخص لعدد من العمال".

وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON : "،متسائلة: "هل هذه المعديات لها رخص؟.. سواء صغيرة أم كبيرة هل لديها رخص؟، ومن الذي يراقب على الحمولة وأعداد الراكبين في تلك المعدية؟".

وتابعت: "هل تلك المعديات تسير من أي مكان أم لها أماكن معينة للانطلاق منها؟ وأين أجهزة الإنقاذ؟، مشيرة إلى أنه لابد من وجود أجهزة إنقاذ سريعة تنقذ الناس بشكل مستمر حتى لو كانت أجهزة صغيرة".

اختتمت: "سلوك الناس صحيح فيه مشكلة لكن في نفس الوقت لابد من وجود قواعد وقوانين ورقابة على سلوك الناس زي شاطيء النخيل في الإسكندرية قبل كده كانت الناس بتنزل البحر وتغرق في أماكن خطرة ولابد من رقابة على سلوك المواطنين حتى لا تتكرر تلك المأساة".

التسعيرة إجبارية.. "شعبة الأدوية" تكشف احتياجاتها للإفراج عن الدواء بالموانئ

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إحتياجات قطاع الدواء والمستلزمات الطبية تبلغ 250 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لقطاع الدواء إضافة إلى 150 مليون دولار لقطاع المستلزمات.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "لدينا حاليًا أولوية للمواد الخام في الجمارك والتي تبلغ ما بين 70-100 مليون دولار"، مشيرًا إلى أنه قبل إسبوعين عقدنا اجتماعا مع رئيس الوزراء وأصدر تعليمات مباشرة للبنك المركزي بتوفير التدابير، مؤكدًا أنه بدأت التدفقات للقطاع للإفراج عن المواد الخام بالموانئ.

وتابع: "منذ 15 يومًا وهناك حركة في قطاع الدواء"، موضحًا أن التسعيرة في قطاع الدواء إجبارية وبالتالي لا نستطيع توفير الدولار من السوق السوداء لأنه سيزيد من الأعباء ويحقق خسائر للشركات وتأثيره سلبي على الصناعة".

هل تنخفض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان؟.. اتحاد المنتجين يُجيب

علق الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على اجتماع الوزراء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية و الاعلاف، قائلا: "احتياجاتنا الأسبوعية تبلغ من 70 لـ 80 مليون دولار تخص فول الصويا والزيوت يضاف إليها الفاكسنات والمكملات بقيمة تتراوح مابين 5-10 مليون دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء الأحد، أن ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية بداية من صفقة "رأس الحكمة"، إضافة إلى أن اجتماع الوزراء اليوم يمثل تغيرات إيجابية كبيرة جدا خاصة لدى الحديث عن صناعة حيوية مثل البيض والدواجن .

وتابع: "حتى نحقق ذلك لابد من استدامة واطمئنان تنعكس على المربي والمنتج والدواجن سلع حية ليس بها إحتكار أو تخزين".

رئيس إسكان النواب يفند عوائد رأس الحكمة على الاقتصاد المصري

أبدى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعجابه بالاستثمار في مشروع "رأس الحكمة"، معربًا عن تطلعه لاستغلال الشريط الساحلي لمصر على النحو الأكمل.

خلال مداخلته مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، قال الفيومي، إن الساحل المصري يفوق الساحل التونسي جمالًا، مشيرًا إلى أن تونس تنعم بسياحة مستمرة على مدار السنة بفضل الأنشطة الترفيهية والمائية التي تجذب الزوار.

وتطرق إلى أن القرى السياحية في مصر لم تستثمر بالشكل الأمثل، معظمها تغلق أبوابها طول العام، مؤكدًا أن "رأس الحكمة" هو المشروع الرائد الذي يضع السياحة كهدف رئيسي ويضمن استمرارية تدفق العملة الصعبة للبلاد.

أكد الفيومي أن المشروع لا يعالج مشكلة مؤقتة فحسب، بل يتيح تدفق الدولار طوال العام، ويسهم في توفير فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب، كما يعزز من القدرات السياحية لمصر.

وأوضح أهمية توفير خدمات ترفيهية للسياح في تلك المناطق، مقترحًا تكليف الشركات الكبرى التي تدير الفنادق بمهمة تطوير القرى السياحية لضمان تحقيق المنفعة لجميع الأطراف.