عوض تاج الدين: لم تظهر أية إحصائيات تشير إلى مضاعفات خطيرة ناجمة عن اللقاحات

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئاسة للشؤون الصحية، بأن السلطات الصحية تراقب عن كثب الحالة الوبائية في البلاد، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات الوقائية والتدابير العلاجية متاحة ومستمرة.

في مكالمة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد مساء الأحد على عدم وجود داعٍ للقلق بشأن الوضع الوبائي في البلاد، واصفًا إياه بالطبيعي.

أوصى تاج الدين المواطنين الذين يعانون من عدوى الفيروسات التنفسية بضرورة استشارة الأطباء والالتزام بالعلاج الطبي ، وإطلاع الأطباء على أية مضاعفات قد تطرأ.

كما تطرق إلى الأنباء المتعلقة بالآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19، موضحًا أن مصر تتابع عن كثب كافة الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرض وآثاره، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجائحة كانت شديدة الأثر وأصابت الملايين حول العالم.

وأضاف: "لم تظهر أية دراسات أو إحصائيات تشير إلى وجود مضاعفات خطيرة ناجمة عن اللقاحات، حيث إن لقاحات كوفيد-19 وغيرها من الأمراض التنفسية تحمل فوائد عظيمة".

وأشار إلى أن اللقاحات قد تتسبب في بعض الآثار الجانبية البسيطة التي لا تقارن بالفوائد الكبيرة التي جلبتها، مؤكدًا على أهمية الوقاية من المرض وتنوع أساليبها.