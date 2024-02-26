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BBC

تواصل للاطمئنان على حبيبة.. أسرة فتاة الشروق توجه الشكر للرئيس السيسي

01:37 ص الإثنين 26 فبراير 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- حسن مرسي:

أكدت دينا إسماعيل، والدة فتاة الشروق حبيبة الشماع، أن الرئيس السيسي تواصل شخصيًا مع الأسرة، وعرض المساعدة وسفر ابنتي إلى الخارج لاستكمال علاجها.

ووجهت والدة الفتاة حبيبة فتاة الشروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج التاسعة، عبر القناة الأولى: "كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتواصله الشخصي معنا وإعلانه تقديم كافة المساعدات لابنتي حبيبة".

وأكملت: "الرئيس السيسي قال أي حاجة تحتاجها حبيبة حتى لو تسافر برة تتعالج.. كتر ألف خيره إنه اتصل بنفسه واهتم بحالة حبيبة، أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المباركة، وأطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد".

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت كشفت أول أمس، ملابسات محاولة خطف حبيبة. وقالت في بيان إن السلطات تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قفز فتاة من سيارة تاكسي بطريق السويس في القاهرة.

كما أوضحت أن أحد شهود العيان أفاد بأنه رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من المركبة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى.

فتاة الشروق حبيبة الشماع الرئيس السيسي دينا إسماعيل، والدة فتاة الشروق أوبر تحرش

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