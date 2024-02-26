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BBC

أين أجهزة الإنقاذ؟.. أول تعليق من لميس الحديدي على واقعة غرق معدية القناطر

12:03 ص الإثنين 26 فبراير 2024

لميس الحديدي

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كتبت -داليا الظنينى :
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على واقعة غرق معدية نكلة، قائلة: "حادث مُؤلم حزين بعد غرق معدية محملة 13 شخص لعدد من العمال".

وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON : "،متسائلة: "هل هذه المعديات لها رخص؟.. سواء صغيرة أم كبيرة هل لديها رخص؟، ومن الذي يراقب على الحمولة وأعداد الراكبين في تلك المعدية؟".

وتابعت: "هل تلك المعديات تسير من أي مكان أم لها أماكن معينة للانطلاق منها؟ وأين أجهزة الإنقاذ؟، مشيرة إلى أنه لابد من وجود أجهزة إنقاذ سريعة تنقذ الناس بشكل مستمر حتى لو كانت أجهزة صغيرة".

اختتمت: "سلوك الناس صحيح فيه مشكلة لكن في نفس الوقت لابد من وجود قواعد وقوانين ورقابة على سلوك الناس زي شاطيء النخيل في الإسكندرية قبل كده كانت الناس بتنزل البحر وتغرق في أماكن خطرة ولابد من رقابة على سلوك المواطنين حتى لا تتكرر تلك المأساة".

غرق معدية معدية منشأة القناطر معدية القناطر لميس الحديدي

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