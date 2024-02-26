إعلان

BBC

يعالج تقلصات المعدة.. ما لا تعرفه عن مشروب "الزعتر" في رمضان

04:00 ص الإثنين 26 فبراير 2024

الزعتر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- مصراوي:
قدم معهد الصناعات الدوائية والصيدلية التابع للمركز القومي للبحوث، ورقة علمية بحثية حول أفضل مكونات المطبخ المصري خلال شهر رمضان الكريم.

وتناولت الورقة الزعتر "صعتر" هو من النباتات البرّية والعطريّة الشهيرة، وهو مكوّنٌ رئيسيٌ في معظم المطابخ وخاصّة الشرق الأوسط، ويستخدم بكل أشكاله سواءً كان طازجاً أو مجففاً أو مطحوناً.

وأضافت الورقة أن الزعتر يدخل في صناعة المخبوزات والبيتزا، يحتوي علي مضادات اكسده وفيتامين K وأيضا في تحضير الطعام.

وأشارت إلى تقليل الانتفاخات وحل مشاكل عسر الهضم أيضاً لما فيه من زيوت طياره هامة لتخفيف ألام المعدة والقولون.

ونصحت بأن يستخدم في تتبيل مختلف أنواع اللحوم والدواجن، ويستخدم كمشروبٍ لعلاج تقلصات المعدة.

الزعتر تقلصات المعدة الأعشاب شهر رمضان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز فاروق حسني للفنون التشكيلية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي تواصل معانا.. ابنة عم فتاة الشروق تكشف تفاصيل حالتها الصحية
"مفكرش يسعفها".. والدة حبيبة الشماع تكشف كواليس حادث طريق السويس
بعد رأس الحكمة.. عكاظ: مصر تستعد لطرح تطوير "رأس جميلة" باستثمارات سعودية
طقس الإثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وظواهر جوية على أغلب المحافظات
"المزاريطة ولعت".. الصور الأولى لحريق لوكيشن "الكبير أوي"
"حقنة إنقاذ ممتدة ولكن".. مجدي الجلاد يجيب: هل تكفي صفقة رأس الحكمة لحل الأزمة؟
* أول تحرك بعد رأس الحكمة.. المركزي يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ
بعد الصفقة الكبرى| هل تنخفض أسعار السلع ومتى يشعر بها المواطن؟.. لازم نفهم مع مجدي الجلاد