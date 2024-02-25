الشيخ محمد بن راشد: "نشر اليأس هو أكبر تحدٍ تواجهه شعوبنا العربية"



دبي - محمد سمير فريد وأحمد جمعة:

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن "صناعة الأمل هي صناعة للحياة في منطقتنا ولا يمكن مواجهة التحديات بدون تكاتف جميع الجهود".

وأضاف "بن راشد" في بيان عقب الحفل الختامي لمبادرة صناع الأمل التي أقيمت في دبي يوم الأحد، أن: "الشعوب تحيا على التفاؤل والأمل بغد أفضل .. والأجيال الجديدة مسؤولة عن صناعة واقع أفضل في مجتمعاتهم".

وأكد أن "نشر اليأس هو أكبر تحد تواجهه شعوبنا العربية، ولابد من الاستمرار في صناعة الأمل والتفاؤل والإيجابية في الأجيال الجديدة".

وكرم الشيخ محمد بن راشد في الحفل الختامي، كلاً من العراقيين محمد النجار وتالا الخليل، والمصرية فتحية محمود، والمغربي أمين إمنير، بلقب "صانع الأمل" في الوطن العربي، بعد تأهل الأربعة إلى النهائيات، من بين أكثر من 58 ألف ترشيح استقبلتهم الدورة الرابعة من مبادرة "صناع الأمل"، لتبلغ قيمة جائزة صناع الأمل 4 ملايين درهم.

جاء ذلك بعدما وجه "بن راشد"، بأن يكون جميع صناع الأمل الأربعة المتأهلون إلى نهائيات المبادرة فائزين باللقب.

من جانبه، أكد محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن مبادرة "صناع الأمل" تجسد رؤية الشيخ محمد بن راشد في ترسيخ ثقافة الخير والعطاء في العالم العربي، والاحتفاء بأصحاب المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تغيير حياة المجتمعات، وإلهام الأجيال الجديدة لصناعة مستقبل أفضل.

وقال: "كشفت الدورة الرابعة من (صناع الأمل) عن مبادرات خيرية وإنسانية فريدة لخدمة المجتمعات العربية ومساعدة عشرات آلاف البشر في دول عدة حول العالم، وقد أثبت أكثر من 58 ألف صانع أمل عربي أن منطقتنا تمتلك ثروة كبيرة في الجانب الإنساني، ما يعزز الثقة بقدرتها على مواصلة رحلتها الحضارية وتقديم نموذج عالمي في العطاء والالتزام بمساعدة الإنسان بعيداً عن تصنيفات اللون والعرق والدين".

وأشار القرقاوي، إلى أن مبادرة "صناع الأمل" مستمرة في دعم البرامج التطوعية والرؤى الهادفة إلى تحسين الحياة في المجتمعات العربية، وإبراز كل جهد إنساني يستهدف خدمة الآخرين والتخفيف من معاناة الفئات المحتاجة والضعيفة، بما ينسجم مع أهداف مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في تعزيز ثقافة الأمل في الوطن العربي ومساندة أصحاب الأفكار المبتكرة لتمكينهم من تحويلها إلى مشاريع مستدامة.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية التي شارك فيها نخبة من أبرز الفنانين في الوطن العربي مثل أحلام وحسين الجسمي وأصالة، كما شارك في فقرات الحفل عدد كبير من نجوم الوطن العربي من فنانين وإعلاميين.