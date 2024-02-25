باستثمارات 100 مليون دولار .. وزير العمل يزور مصنع الضفائر الكهربائية ببورسعيد

كتب- محمد أبو بكر:

زار حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مصنع "إس.إى وايرينج سيستمز" اليوم الأحد، والذي يتخصص في تصنيع الضفائر الكهربائية، ويديره مجموعة سوميتومو اليابانية، في منطقة الصناعية جنوب بورسعيد. وكان في استقبالهم أحمد غازي، مدير المصنع.

وبحسب بيان، الأحد، أكد الوزير على أن مصر توفر مناخًا آمنًا للاستثمار الأجنبي، وتمتلك عمالة ماهرة قادرة على الإنتاج والعمل، مع مواكبة لتطورات العصر الحديث في مجال العمل والصناعة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه باستمرار بتشجيع الاستثمار وتطوير مهارات العمل لتلبية احتياجات السوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير العمل، على أهمية تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج، من أجل توفير بيئة لائقة يستفيد منها كل من صاحب العمل والعامل.

وبحسب شرح مدير المصنع، فإن شركة "سوميتومو وايرنج سيستمز" العالمية، تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة بكل الفروع، وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها.

وأوضح مدير المصنع، أنه بلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية، و الشركة ستتوسع قريبًا بإنشاء مصنع جديد في العاشر من رمضان، سيبدأ إنتاجه اعتبارًا من مايو 2024، ليُصدر مُنتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وأشار، إلى أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميًأ في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم.

وتابع: مصانع الشركة في مصر تعد موردًا هامًا لمنتجات الشركة خاصة للسوق الأوروبية، في ظل خطط الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر بالقارة الأوروبية، وشركة الضفائر الكهربية حصلت في 2023 على المركز الأول على مستوى أوروبا والمركز الـ13 على مستوى العالم في مسابقة المهارات الخاصة بالصناعة، ويعد أول مصنع في مجموعة سوميتومو أوروبا يحصل على شهادة الآيزو لإدارة الطاقة؛ مما يعكس اهتمام الشركة بالنظام البيئي وترشيد استهلاك الكهرباء، كما يعد مصنع بورسعيد هو أكبر مصنع على مستوى أوروبا من حيث حجم الإنتاج.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقبل حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، في بداية جولة الوزير بالمحافظة.