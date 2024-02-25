هل تنخفض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان؟.. اتحاد المنتجين يُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

علق الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على اجتماع الوزراء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية و الاعلاف، قائلا: "احتياجاتنا الأسبوعية تبلغ من 70 لـ 80 مليون دولار تخص فول الصويا والزيوت يضاف إليها الفاكسنات والمكملات بقيمة تتراوح مابين 5-10 مليون دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء الأحد، أن ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية بداية من صفقة "رأس الحكمة"، إضافة إلى أن اجتماع الوزراء اليوم يمثل تغيرات إيجابية كبيرة جدا خاصة لدى الحديث عن صناعة حيوية مثل البيض والدواجن .

وتابع: "حتى نحقق ذلك لابد من استدامة واطمئنان تنعكس على المربي والمنتج والدواجن سلع حية ليس بها إحتكار أو تخزين".

وتوقع أن تنعكس التغيرات الإيجابية على صناعة الدواجن بعد فترة معاناة عاشها القطاع بسبب سعر الصرف قائلا: "أنباء جيدة مع توافر المعروض الدولاري وتراجع سعر الصرف بما ينعكس على السوق الفترة القادمة شريطة الاستدامة والاستقرار لضمان استمرار الدورات الإنتاجية".

وحول تأثير تراجع أسعار الذرة وفول الصويا على أسعار الدواجن الحية علق قائلا: "بالفعل شهدنا تراجعات في سعر الكيلو من 94 جنيهًا يوم الأربعاء الماضي إلى 86 جنيها اليوم وهو تراجع كبير على مستوى المزرعة يصل إلى المزرعة غدًا بسعر 93-94 جنيها".

وعن توقعاته لأسعار الدواجن في شهر رمضان، أفاد: "شهر رمضان طبيعته أنه شهر استهلاكي وبيرتفع فيه الاستهلاك بنسبة بين 30% مقارنة بالأيام العادية"، مشيرًا إلى أنه مع خروج الدورات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة ستحقق مزيد من التراجع في الأسعار بالأسواق.

وعن أسعار البيض مستقبلًا: قال: "هناك تراجع في الأسعار على مستوى المزرعة من 154 جنيها للطبق إلى 148 جنيها، موضحًا أنه إنخفاض بنسبة بسيطة بسبب خروج جزء كبير من المربين خلال عامي 2022 و2023.

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