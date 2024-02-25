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ورشة زخارف معمارية.. قصور الثقافة تختتم الدورة السادسة لصالون الدلتا للشباب بطنطا

10:46 م الأحد 25 فبراير 2024
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    قصور الثقافة تختتم الدورة السادسة لصالون الدلتا للشباب بطنطا (1)
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    قصور الثقافة تختتم الدورة السادسة لصالون الدلتا للشباب بطنطا (4)
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    قصور الثقافة تختتم الدورة السادسة لصالون الدلتا للشباب بطنطا (5)
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    قصور الثقافة تختتم الدورة السادسة لصالون الدلتا للشباب بطنطا (6)
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    قصور الثقافة تختتم الدورة السادسة لصالون الدلتا للشباب بطنطا (3)
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    قصور الثقافة تختتم الدورة السادسة لصالون الدلتا للشباب بطنطا (2)
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كتب- محمد شاكر:

شهد المركز الثقافي بطنطا ختام فعاليات الدورة السادسة لصالون الدلتا للشباب الذي أقيم بعنوان "وطني"، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد في سياق خطة وزارة الثقافة.

وشهدت الفعاليات الختامية ورشة نحت زخارف معمارية تدريب الفنان التشكيلي إسلام حمدي، أكد خلالها أهمية استخدام الزخارف لتزيين المباني والهياكل المعمارية مثل الأعمدة والقباب والأبواب والنوافذ، موضحا أن الزخارف المعمارية تخضع لقواعد معينة في التصميم والتطبيق تحدد شكلها ومكانها.

وخلال الورشة تم التعرف على مراحل نحت الزخارف المعمارية حتى تصل إلى شكلها الأخير، فأول مرحلة هي نحت الموديل ثم عمل القالب وهو ما يسمى بالقولبة، ثم تبدا عملية الاستنساخ وإنتاج نسخ مكررة من الموديل.

من جانب آخر نظم المركز ورشة الطباعة على الخزف تدريب الفنان د. ماهر عراقيب أستاذ الخزف المساعد بكلية التربية الفنية جامعة المنيا.

جدير بالذكر أن الورش قدمت مجانا ضمن فعاليات صالون الدلتا للشباب فى دورته السادسة، وشارك به ما يقرب من 70 فنانا تشكيليا من مختلف محافظات مصر من الإسكندرية إلى أسوان، وتضمن 150 عملا في مجالات الخزف، النحت، التصوير، الجرافيك، النسيج والكولاچ وغيره، ونفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بهدف إتاحة الفرصة للفنانين والمهتمين بحركة الفن التشكيلي للاطلاع على الأعمال المشاركة.

المركز الثقافي بطنطا الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة نحت الزخارف المعمارية

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