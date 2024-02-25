رئيس إسكان النواب يفند عوائد رأس الحكمة على الاقتصاد المصري



كتب- حسن مرسي:

أبدى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعجابه بالاستثمار في مشروع "رأس الحكمة"، معربًا عن تطلعه لاستغلال الشريط الساحلي لمصر على النحو الأكمل.

خلال مداخلته مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، قال الفيومي، إن الساحل المصري يفوق الساحل التونسي جمالًا، مشيرًا إلى أن تونس تنعم بسياحة مستمرة على مدار السنة بفضل الأنشطة الترفيهية والمائية التي تجذب الزوار.

وتطرق إلى أن القرى السياحية في مصر لم تستثمر بالشكل الأمثل، معظمها تغلق أبوابها طول العام، مؤكدًا أن "رأس الحكمة" هو المشروع الرائد الذي يضع السياحة كهدف رئيسي ويضمن استمرارية تدفق العملة الصعبة للبلاد.

أكد الفيومي أن المشروع لا يعالج مشكلة مؤقتة فحسب، بل يتيح تدفق الدولار طوال العام، ويسهم في توفير فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب، كما يعزز من القدرات السياحية لمصر.

وأوضح أهمية توفير خدمات ترفيهية للسياح في تلك المناطق، مقترحًا تكليف الشركات الكبرى التي تدير الفنادق بمهمة تطوير القرى السياحية لضمان تحقيق المنفعة لجميع الأطراف.