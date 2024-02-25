لا توجد بنود سرية.. متحدث الوزراء: إنشاء شركة مساهمة لمشروع رأس الحكمة

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن صفقة رأس الحكمة شهادة ثقة للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة تتابع الإجراءات التنفيذية لبدء مشروع رأس الحكمة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن صفقة رأس الحكمة يمكن تكرارها لزيادة معدلات التنمية، مؤكدًا أنه لا توجد أي بنود سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل، وسيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية في مشروع رأس الحكمة تخضع للقوانين المصرية، موضحًا أن الصفقة مشروع تنموي ضخم عملاق يشمل مخططات عمرانية.

وأوضح أن رئيس الوزراء تفاوض بصورة مباشرة مع الجانب الإماراتي بشأن صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن مصر لا تبيع أصولها وصفقة رأس الحكمة شراكة مع الإمارات.

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