استشاري مناعة يوضح حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة في الهيئة العامة للمصل واللقاح، على ما أثير بشأن تفشي فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

وقال الحداد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، مساء الأحد: "نسمع شائعات غريبة جدا عن أمراض وأوبئة ليس لها وجود أو أي أساس من الصحة".

وأضاف: "الدرجة الوبائية في مصر، هي نفس الفيروسات المعتاد ظهورها خلال هذا التوقيت مثل الانفلونزا والبرد وفيروس كورونا، أي أننا نتحدث عن المجموعة التنفسية التي نصاب بها كل عام موجودة في هذا العام، مع اختلاف أنّ شدة بعض الأمراض تزداد والبعض يقل".

وتابع: "معدلات الإصابة بالفيروس المخلوي تقل بنسبة كبيرة جدا، ومع دخول الصيف والربيع، فإن حدة الانفلونزا ستقل بنسبة كبيرة، حيث إن موسم الفيروسات التنفسية قارب على الانتهاء".