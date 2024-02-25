إعلان

BBC

استشاري مناعة يوضح حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين

08:52 م الأحد 25 فبراير 2024

الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة في الهيئة العامة للمصل واللقاح، على ما أثير بشأن تفشي فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

وقال الحداد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، مساء الأحد: "نسمع شائعات غريبة جدا عن أمراض وأوبئة ليس لها وجود أو أي أساس من الصحة".

وأضاف: "الدرجة الوبائية في مصر، هي نفس الفيروسات المعتاد ظهورها خلال هذا التوقيت مثل الانفلونزا والبرد وفيروس كورونا، أي أننا نتحدث عن المجموعة التنفسية التي نصاب بها كل عام موجودة في هذا العام، مع اختلاف أنّ شدة بعض الأمراض تزداد والبعض يقل".

وتابع: "معدلات الإصابة بالفيروس المخلوي تقل بنسبة كبيرة جدا، ومع دخول الصيف والربيع، فإن حدة الانفلونزا ستقل بنسبة كبيرة، حيث إن موسم الفيروسات التنفسية قارب على الانتهاء".

الهيئة العامة للمصل واللقاح الدكتور أمجد الحداد أمراض وأوبئة فيروس كورونا الانفلونزا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فخري الفقي يكشف عن توقعاته لسعر الصرف بعد التحريك

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"المزاريطة ولعت".. الصور الأولى لحريق لوكيشن "الكبير أوي"
"حقنة إنقاذ ممتدة ولكن".. مجدي الجلاد يجيب: هل تكفي صفقة رأس الحكمة لحل الأزمة؟
* أول تحرك بعد رأس الحكمة.. المركزي يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ
بعد الصفقة الكبرى| هل تنخفض أسعار السلع ومتى يشعر بها المواطن؟.. لازم نفهم مع مجدي الجلاد