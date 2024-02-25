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السياحة: تمديد موعد دفع باقي قيمة خدمات الحج السياحي

07:59 م الأحد 25 فبراير 2024

الحج السياحى

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كتب- محمد أبو بكر:
أكد عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، موافقة المملكة العربية السعودية على تمديد موعد دفع باقي قيمة خدمات الحج السياحي 1445هـ.

وأوضح "عجلان"، لمصراوي، أنه تقرر تأجيل الموعد حتى 4 مارس المقبل، مثمناً جهود وزارة السياحة والآثار التي اتخذتها في هذا الشأن، وحصل مصراوي على نسخة من الكتاب الدوري لغرفة السياحة.

يُذكر أن عضو غرفة شركات السياحة، ناشدت عبر مصراوي، المملكة العربية السعودية بتمديد موعد دفع باقي قيمة خدمات الحج السياحي، خاصة وأن اليوم هو آخر موعد حسب تعليمات السعودية، والشركات مضغوطة من كل الاتجاهات لإنهاء هذا الملف، مؤكدًا أن رؤساء التضامن سددوا مقابل الأرض الممنوحة.

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الحج السياحي خدمات الحج السياحي عاطف عجلان

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