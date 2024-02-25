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غدًا.. انطلاق جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضايا المحور الاقتصادي

07:32 م الأحد 25 فبراير 2024

قضايا المحور الاقتصادي

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كتب- محمد عبدالناصر:
تنطلق غداً الإثنين، وعلى مدار 4 أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار - الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - العدالة الاجتماعية.

يأتي ذلك واستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية.

قضايا المحور الاقتصادي الحوار الوطني ضياء رشوان

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