صور وفيديو- جهاز جديد لتوليد المياه من الهواء.. الإنتاج الحربي تكشف التفاصيل

كتب- محمد سامي:

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع عقد تصنيع مشترك بين احدي الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وهي "شركة حلوان للأجهزة المعدنية" (مصنع 360 الحربي) و"شركة ميزوها اليابانية المحدودة" لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 1000 لتر/ يومياً مياه صالحة للشرب، بحضور أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان، وقع على عقد التصنيع المشترك من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس محمد أيمن عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، ومن جانب شركة ميزوها السيد كيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة " شركة ميزوها" اليابانية المحدودة .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى.

كما أكد اهتمام الإنتاج الحربي بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها التابعة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

وأوضح الوزير محمد صلاح، مجالات عمل العقد والتي تهدف إلى التعاون بين الجانبين لإنشاء وتشغيل خط لإنتاج جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) وذلك داخل أحد الورش التي تم إعدادها لذلك بشركة حلوان للأجهزة المعدنية وتسويق هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يأتي إنتاجه في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطوير ووصلت نسبة المكون المحلى به إلى أكثر من 70 %، حيث تم تصنيع عينة من الجهاز بمصنع 360 الحربى تحت إشراف الفريق الفني من شركة ميزوها اليابانية وتم تجربة واختبار الجهاز في الأجواء المصرية المختلفة وأثبتت النتائج صلاحية العمل في الأجواء المصرية ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية للشرب طبقا للنتائج التي صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، وأكد على أن وزارة الإنتاج الحربى على استعداد دائم للتعاون مع شركات القطاع الخاص (المصرية / العالمية) لإنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات النمطية لشركاتها.

من جانبه أشاد أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد السفير حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين ، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية ، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في اليابان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحقيق مزيداً من النجاحات.

وأوضح كيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة " شركة ميزوها" اليابانية المحدودة أن شركته تعد أحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع أجهزه إنتاج المياه من الهواء الجوى وتمتلك الشركة اليابانية خبرات تراكمية كبيرة في تلك الصناعة كما تمتلك الشركة براءة اختراع فى استخدام أيونات الفضة للتعقيم وتتميز أجهزة الشركة بتوفير الطاقة والاعتمادية

والجودة العالية.

وأكد "نيوا" أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان الجانب الياباني بالإمكانيات التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ولفت إلى أننا "نطمح من خلال هذا التعاون المشترك إلى تلبية مطالب السوق المحلية المصرية من الجهاز وكذا التصدير للخارج بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي".

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