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عند شراء منزل أو شقة جديدة.. خطوات تغيير حق انتفاع عداد الكهرباء

03:45 م الأحد 25 فبراير 2024

عداد الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

يواجه كثير من المواطنين عقبات عند شرائهم شقة أو منزلاً جديدًا؛ تتمثل في خطوات وكيفية تغيير كل المرافق لتكون باسم المالك الجديد بدلًا من اسم البائع؛ مثل عداد المياه والغاز الطبيعي والتليفون الأرضي، ومن أبرز وأهم المرافق الأساسية عداد الكهرباء، سواء أكان تقليديًّا أم مسبق الدفع، منعًا لحدوث أي أخطاء قد تؤدي إلى دفع فواتير عالية.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه نصائح للمواطنين باستمرار؛ لتساعدهم في التعامل مع مرفق الكهرباء ومن ثمَّ توفير الاستهلاك، والتعامل بالشكل الأمثل مع العداد.

ونوضح خطوات تغيير حق الانتفاع الخاص بعداد الكهرباء، كالتالي:

خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

- يقوم الراغب في تغيير حق انتفاع عداد الكهرباء بالتوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها العداد، وتقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية الخاصة بالمشتري الجديد والمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

ويتم تقديم صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع عليه.

- وفي حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه، يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع؛ حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- كما يتم تقديم إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

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