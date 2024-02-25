بدء الدراسة بكليتي تربية الأقصر والدراسات البيئية سوهاج.. تفاصيل

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على بدء الدراسة في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن المجلس على بدء الدراسة لدرجة الفلسفة في (الشريعة الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، التاريخ والحضارة الإسلامية، علم الاجتماع، الفلسفة، الجغرافيا)، في معهد الدراسات الإسلامية.

وأشار إلى موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنشاء كلية التربية جامعة الأقصر.