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رئيس لجنة النقل والمواصلات: مصر تتذيل قائمة الدول في مجال إدارة المخلفات الصلبة

03:04 م الأحد 25 فبراير 2024

مجلس النواب

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نشأت علي
قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك أهمية كبيرة للتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر، مستدركا: لا بد أن يهتم الإعلام بتوضيح أهمية إدارة المخلفات الصلبة.


قال النائب علاء عابد رئيس لجنة، إن الدولة تتكلف الكثير من أجل تدوير وإدارة المخلفات الصلبة، على الرغم من أن هناك بعض الدول الصناعية مثل سنغافورة، تخطت أرباحها السنوية من إدارة المخلفات الصلبة إلى٣٠٠ مليون يورو سنويا.

وأوضح عابد، أن إدارة المخلفات الصلبة بشكل جيد سيعود علينا في مصر مليارات الدولارات وأيضا ستوفر فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن مصر عالميا في مجال البيئة تتذيل القائمة في مجال إدارة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

مجلس النواب إدارة المخلفات الصلبة رئيس لجنة النقل والمواصلات

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