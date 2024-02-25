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كسر ماسورة مياه بمنزل كوبري الحلمية.. وإجراء عاجل من المحافظة

01:11 م الأحد 25 فبراير 2024
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 800 ملم بمنزل كوبري الحلمية اتجاه ميدان التجنيد بحي الزيتون.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت بلاغًا يفيد بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح.

وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.

وشدد محافظ القاهرة، على الانتهاء من أعمال الرصف لعودة حركة المرور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن.

رافق المحافظ في جولته، حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

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كسر ماسورة مياه كوبري الحلمية اللواء خالد عبد العال

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