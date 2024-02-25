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BBC

صور وفيديو.. وصول علاء وجمال مبارك إلى مدفن والدهما لإحياء ذكرى وفاته الرابعة

01:02 م الأحد 25 فبراير 2024
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    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (1)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (2)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (5)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (6)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (7)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (8)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (9)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (10)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (11)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (12)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (13)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (14)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (15)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (16)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (17)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (18)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (19)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (20)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (3)
  • عرض 20 صورة
    وصول نجلا الرئيس الأسبق مبارك إلى مدفنه لإحياء ذكرى وفاته الرابعة (4)
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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- نادر نبيل:

وصل منذ قليل، جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى مدفنه، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى وفاته الرابعة.

وتحل اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية بمثل هذا اليوم 25 فبراير 2020، وقررت أسرة الرئيس الأسبق، فتح ضريحه اليوم، لاستقبال الزوار، إذ شهدت ساحات المدفن توافد عدد من المواطنين؛ لتقديم العزاء والدعاء له.

يذكر، أنه في 25 فبراير 2020، توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وأقيم للرئيس الأسبق، جنازة عسكرية، حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، وعدد من الوفود والسفراء الأجانب.

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علاء مبارك جمال مبارك محمد حسني مبارك ذكرى وفاة مبارك

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