عمرو أديب: رأس الحكمة "طوق النجاة" للأزمة الاقتصادية الراهنة

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب بصفقة الاستثمار الأخيرة لمشروع "رأس الحكمة"، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واصفًا إياها بأنها "طوق النجاة" للأزمة الاقتصادية الراهنة في مصر.

قال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، مساء السبت، أن مصر بعد الصفقة ليست كما كانت قبلها، فالدولة الآن تتنفس بارتياح والمسؤولين يمكنهم أخيرًا النوم بهدوء، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الصفقة يمثل بداية الحل لكنه ليس الحل الكامل، مضيفًا أنه بعد فترة من الأخبار السلبية، جاءت هذه الصفقة كأول خبر جيد يبعث الأمل.

أكد مقدم "الحكاية"، أن الدعم الإماراتي ليس مجرد تصرف استثماري، بل هو قرار سياسي أخلاقي من قبل رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، للوقوف إلى جانب مصر. وتوجه بالشكر إلى رئيس الإمارات على هذا الدعم.

كما أوضح أن النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي تغيرت لتؤكد على أهمية الاستثمار والمشاركة بالأرض، على الرغم من المعارضة السابقة لهذا المفهوم.

وشدد أديب، على تأيده الشراكة الإماراتية في المشروعات الكبرى بمصر نظرًا لثقته في إدارتها وكفاءة استثماراتها.