وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل مبادرة تحويل السيارات العاملة بالديزل إلى الغاز



كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه يتم التفكير الآن لتنويع مصادر الطاقة في مصر حتى لا نقع في فخ الاعتماد على مصدر واحد للطاقة بنسب مرتفعة في كل الاستخدامات، موضحًا أن الطاقة هي كل أنواع الطاقة بما فيها الكهرباء ومصادرها عديدة من بينها الرياح والفحم والمياه الساخنة واهتزاز الموج ومن البترول والغاز والنووية والشمسية.

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك عدد من المبادرات الجيدة التي عملت عليها الدولة المصرية من بينها تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلًا من البنزين، مشددًا على أنه من المنتظر أن يعلن وزير البترول عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات التي تعمل بالديزل لتعمل بالغاز.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في مؤتمر مصر السابع للطاقة عن تحويل المنازل للعمل بالغاز، لافتا إلى أن هناك 17 مليون أسرة استفادت من هذا المشروع وهو جهد كبير تم بذله خلال الفترة الماضية، يهم أي إدارة هو التخفيف عن المواطن ويريد أن ينفذ شئ يسعد به المواطن المصري.

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