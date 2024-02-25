والدة ضحية واقعة أوبر: لا صحة لـ بيان الشركة بشأن تواصلهم معانا



كتب- حسن مرسي:

قالت دينا إسماعيل، والدة حبيبة ضحية سائق أوبر، أن الادعاءات التي جاءت في بيان شركة أوبر بخصوص التواصل مع الأسرة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يكن هناك أي اتصال من الشركة بنا، "محدش تواصل معانا من أوبر والبيان بتاعهم كله كذب".

أضافت والدة حبيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، مساء السبت، أن حبيبة استقلت سيارة أوبر الأربعاء من الساعة 6 و50 دقيقة وقفزت منها الساعة 7 ودقيقة، وتابعت: حد اتصل بيا وقالي حبيبة في مستشفى الشروق العام، لما وصلت لقيت الأرض كلها غرقانة دم وقاطعة النفس وبيخيطوا دماغها من غير بنج.

واكملت: "واحد واقف قالى لقيتها بتقع من العربية وقالتلى 3 كلامات أوبر كان هيخطفنى وجالها تشنجات وفقدت الوعى، بنتي فاقدة للوعي ونسبة إدراكها 3 من 15 درجة وتعاني من تجمعات كبيرة في المخ.

وأكدت والدة حبيبة: "السائق كان له سوابق جنائية، وابنتي حبيبة قوية وبنت بلد وتتعامل مع فئات كثيرة من المجتمع وقفزها من السيارة دليل على تغرضها

من جانبه شدد الإعلامي عمرو أديب، على أن موقف شركة أوبر غير مقبول، قائلاً: "لا يجوز لشركة كبرى مثل أوبر أن تصدر بيانًا غير صحيح، ويجب عليها تقديم توضيح وتحمل المسؤولية عما حدث"، مشيرًا إلى ضرورة الكشف عن حقيقة ما جرى، خاصةً بعد البيان الصادر عن وزارة الداخلية الذي أوضح أن السائق لديه سوابق جنائية.