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BBC

شهاب أشرف: بحلم أوصل للعالمية بكاميرتي

01:30 ص الأحد 25 فبراير 2024

شهاب أشرف

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قال المصور الفوتوغرافي شهاب أشرف عمر، إنه يعشق مهنة التصوير باستخدام الهاتف المحمول، ويحرص دائمًا على التقاط كل ما هو جميل من مناظر طبيعية ومواقف حية، موضحًا أنه خلال فترة دراسته شارك في إحدى الجمعيات مع أصدقائه، واشترى منها كاميرا، ليبدأ رحلة العمل كمصور فوتوجرافر، ومنها إلى العالمية، فأصبح مصورًا للعديد من النجوم وحصد الكثير من الجوائز.

وأضاف "شهاب"، أنه اقتحم مجال التصوير منذ صغر سنه، وكان يصور أصدقائه ومعارفه في البداية "سيشن" باستخدام كاميرته الخاصة، فضلًا عن حرصه على تصوير لقطات مختلفة ودرامية من الشارع، تثير انتشارًا وتفاعلا، وتطبيق أساليب جديدة في تصوير السيشنات واللقطات، ما أدى إلى شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح، أنه أطلق صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أعماله عليها، والتي حقق من خلالها انتشارًا واسعًا، وحرص على حضور مؤتمرات وإيفنتات ومن هنا بدأ الفنانين تعرفه لأنهم أعجبوا بتصويره، مشيرًا إلى أنه حقق تقدمًا في مجال التصوير الفوتوغرافي، وتواصل معه العديد من الفنانين لالتقاط جلسة تصوير لهم.

ولفت إلى مشاركته في العديد من المسابقات، وحصد العديد من الجوائز، وشارك في مسابقة ومهرجان "Jewel" ومهرجان "miss makeup": مختتما: "سعيد جدا بمشاركاتي في المهرجانات وتكريمي، وبحاول أطور من نفسي الفترة دي أكتر عشان أوصل للعالمية".

شهاب أشرف التصوير مهنة التصوير

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