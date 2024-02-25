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أحمد موسى عن مشروع رأس جميلة: البحر الأحمر هينافس المتوسط

12:24 ص الأحد 25 فبراير 2024

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:
علق الإعلامي أحمد موسى على تفاصيل الأنباء المتداولة بشأن توقيع اتفاقية شراكة في الفترة المقبلة مع المملكة العربية السعودية للاستثمار في منطقة رأس جميلة، قائلاً: منطقة بِكر وجميلة جدًا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن منطقة رأس جميلة تقع في مدينة شرم الشيخ السياحية وتطل على منطقة تيران، ويوجد بها ثاني أطول شاطئ في المنطقة بعد خليج نعمة.

وتابع أحمد موسى: منطقة رأس جميلة؛ هي منطقة ممتازة جدًا، ومنطقة قادمة في مجال الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، الآن نقدر نقول إن المنافسة أصبحت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

واستطرد، أن منطقة رأس الحكمة سوف يكون بها جزء سياحي كبير ومهم لجذب السياحة الداخلية والخارجية، وقد لا تقل أهمية عن مدينة شرم الشيخ.

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أحمد موسى رأس جميلة السعودية

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