تعليق عمرو أديب على واقعة الفتاة حبيبة ضحية سائق أوبر



كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب شركة النقل الذكي أوبر، على خلفية حادثة محاولة اختطاف حبيبة الشماع، الفتاة المعروفة بـ "فتاة الشروق"، على يد أحد السائقين المتعاقدين مع التطبيق، معتبرًا أن رد الشركة على الواقعة لم يكن على المستوى المطلوب لشركة بهذا الحجم وأن هذا قد يثير ردة فعل سلبية في الشارع.

خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، مساء السبت، قال أديب: "رد الفعل في الشارع حول محاولة اختطاف الفتاة حبيبة على يد سائق أوبر سيء جدًا، لو فيه تقصير من أوبر إطلعوا وضحوا للناس"

وأضاف مقدم "الحكاية": السائق المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة لديه معلومات جنائية سابقة، أوبر شركة كبيرة كيف لم تتحقق من ذلك الأمر، متابعًا: "ناس كتير تأتمن أوبر على أطفالها وبناتها طول الوقت.. عايزين بيان واضح من الشركة".