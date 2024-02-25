الحكومة تكشف عن مفاجأة بشأن تكلفة المراحل الثلاث لتطوير رأس الحكمة



كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، معلومات حول مطار رأس الحكمة الجديد، مشيرًا إلى أنه سيقام جنوب المدينة من قِبل شركة مساهمة مسؤولة عن إنشائه.

في حواره مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي"، بفضائية صدى البلد، صرح عباس بأن مسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية تكمن في تشغيل المطار وليس إنشاؤه، مؤكدًا أن المشروع سيوفر حوالي 8 ملايين فرصة عمل في المراحل الأولية منه.

تطرق عباس إلى أن كل مرحلة من مراحل تطوير مشروع رأس الحكمة ستستلزم استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، وتستغرق كل مرحلة خمس سنوات، بإجمالي مدة المشروع تصل إلى 15 سنة، مع إمكانية زيادة التكلفة عن المتوسط المقدر بـ500 مليار دولار للمراحل الثلاثة.

كما أشاد بصفقة رأس الحكمة التي وصفها بأنها كانت جاذبة للغاية، لافتًا إلى أن فرصة مماثلة قد لا تتكرر، وأن الصفقة تُقدر بنحو 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار تنازل عن ديون خارجية، وتطوير شامل للمنطقة من خلال استثمار يتراوح بين 450 و500 مليار دولار في جميع مراحل المشروع.

أخيرًا، أكد عباس على أن البنية التحتية بالساحل الشمالي قد جُهزت لجذب الاستثمارات، معتبرًا ظهور مدينة العلمين الجديدة كبداية لموجة استثمار كبيرة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية لديها الحق في التعاقد للاستثمار في المنطقة وفقًا للقوانين والخطط الاستثمارية للدولة.