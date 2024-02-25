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BBC

"العمل" تكشف عن منحة جديدة بشهر رمضان للعمالة غير المنتظمة

04:00 ص الأحد 25 فبراير 2024

حسن شحاتة وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بوزارة العمل، عن استحداث منحة جديدة لشهر رمضان المُبارك للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف "المصدر"، لـ"مصراوي"، أن موعد صرف منحة شهر رمضان الجديدة، سيكون قبل حلول الشهر المُبارك.

وأوضح، أن قيمة منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة، قيمتها 500 جنيهًا.

وأكد، أن الوزارة تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة، يتم تطويرها بانتظام من بالعمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي "الحماية والرعاية والتشغيل".

وأشار، إلى أن الحماية في مواقع العمل تكون من خلال جهود مفتشي العمل والتشغيل، حيث يتحققون من تطبيق قواعد التشغيل المنصوص عليها في قانون العمل، ويشمل ذلك ضمان حصول العمال على أجورهم بالشكل المناسب، وتوفير وسائل الانتقال والإعاشة، والامتثال لشروط السلامة والصحة المهنية؛ بهدف خلق بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وضمان سلامتهم ورفاهيتهم أثناء أداء واجباتهم اليومية.

حسن شحاتة وزارة العمل منحة العمالة العمالة غير المنتظمة منحة رمضان

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